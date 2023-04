Overwinning in ‘The Masked Singer’ is voor Tovenaar perfecte start van solocarrière: “Dit is een kinderdroom die uitkomt”

TV "Zodra de camera's stopten met draaien, ging het er serieuzer aan toe": ondanks imago van speelvogel wist Kenny boerin Cathy te overtuigen

Hij had het imago een speelvogel te zijn, maar toch kon tuinaannemer Kenny Snaet (30) het hart van Cathy (36) veroveren in ‘Boer zkt Vrouw’. Ondanks z’n overduidelijke West-Vlaamse tongval, ondanks z’n moeilijkheden om zich open te stellen waar de camera’s bij waren. “Ik lachte serieuze vragen altijd wat weg”, geeft Kenny toe. Waarom Cathy dan toch voor hem koos en hoe hun band nu is, vertelt hij in een uitgebreid interview in Dag Allemaal. “Er is één ding dat me doet twijfelen.”