Overload aan emoties en een stevige portie rock 'n roll: zo klinken de songs van Margriet Hermans in ‘Liefde voor Muziek’

TV“Ik heb nog nooit iemand anders mijn repertoire horen zingen”, kan Margriet Hermans na vanavond niet meer zeggen. De nummers van ‘la mama’ stonden op maandag namelijk centraal in een nieuwe aflevering van ‘Liefde voor muziek’. Iets wat op zijn beurt zorgde voor een mix van emoties.

Suzan & Freek zorgden voor een emotioneel hoogtepunt met hun versie van het zelfgeschreven duet ‘Voor Het Leven Voor Elkaar’. “Celien heeft dit liedje geschreven voor mijn moederdag. En ik maar wenen, dat gaat nu hetzelfde worden”, vertelde Margriet.

Ook Davina Michelle ging de emotionele toer op: “Ik ga ‘Celien’ voor jou zingen. Ik vond de eerste zinnen zo mooi, dat ik meteen wist dat ik dit wou doen.” Al brengt die keuze ook behoorlijk wat stress met zich mee. “Ik ga in het Nederlands zingen en dat is volledig buiten mijn comfortzone. Maar de tekst is zo mooi.”

Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola zorgden voor een feestelijke noot met hun catchy versie van ‘Laisse Rouler Le Bon Temps, Jacqueline’. “Ik wil me excuseren dat het nummer niet gaat over Celien, maar over Jacqueline”, klonk het al lachend bij Pat. “We hebben er iets leuks van gemaakt met de titel ‘Cowboys’”, vulde Loredana aan. Speciaal voor de gelegenheid haalden ze ook nog eens de ‘Margriet-move’ naar boven.

“Ik weet dat er ook een rock chick in Margriet schuilt, dus ik ben op zoek gegaan naar een rocknummer dat zij ooit heeft uitgebracht”, klonk het bij Koen Buyse. Als gevolg stak de zanger het nummer ‘Als De Nacht Komt’ in een Engels jasje met de titel ‘When The Night Comes’. Een versie die Margriet duidelijk kon bekoren: “Wat een pareltje! Ik had een klein beetje een Bon Jovi-gevoel.”

Camille koos met ‘Niets Houdt Me Tegen’ verrassend voor een nummer uit het oudere repertoire van Margriet. “Die is wel echt heel oud, hé! Dit was de openingstune van mijn programma aan zee”, vertelde Margriet.

Ozark Henry koos daarentegen voor een recent nummer van Margriet en twijfelde daar geen seconde over. Met ‘Adem’ bracht hij een remake van ‘De Stroom’. “De muziek en de tekst heb ik zelf geschreven. Daar ben ik zo fier op”, reageerde Margriet enthousiast.

Margriet zelf heeft haar aflevering afgesloten met ‘Diamond In The Rough’, een eerbetoon aan haar idool Alicia Bridges. “Ik heb dit nummer gekozen omdat het tekstueel zo goed bij mij past. In veel mensen zit vaak nog een ruwe bolster, maar als je de kans krijgt om het op te blinken, dan komt er soms iets verbazends uit.”

