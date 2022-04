Overload aan emoties en een stevige portie rock 'n' roll: zo klinken de nummers van Margriet Hermans in ‘Liefde voor Muziek’

TV Béa met de handen in het haar in ‘Blind gekocht’: “Ze zullen 100.000 euro moeten opleggen”

Celine en Florian zoeken in ‘Blind gekocht’ een huis in de rand rond Leuven en hebben daar 380.000 euro voor veil. Alleen blijkt dat niet realistisch, zo mag makelaar Béa ontdekken. “Drama! Ik heb dat helemaal onderschat. Het probleem is echt Leuven, hun regio waar ze willen wonen. Dat is de duurste centrumstad maar dit is echt onwaarschijnlijk”, vertelt ze. “Als we moeten vasthouden aan die regio, dan heb ik 100.000 euro meer nodig.” Willen Celine en Florian hun zoekregio opnieuw uitbreiden of kunnen ze hun budget nog vergroten? Béa zit met de handen in haar en stuurt Jani richting Florian.

20 april