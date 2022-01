Overleden Helen McCrory zal niet meer te zien zijn in zesde seizoen ‘Peaky Blinders’

TVHelen McCrory, die ‘tante’ Polly Gray speelde in de BBC serie ‘Peaky Blinders’ zal niet te zien zijn in het zesde en laatste seizoen. De actrice overleed vorig jaar op 52-jarige leeftijd aan kanker en had zodus niet meer de kans om nog scènes voor het nieuwe seizoen te filmen.

Fans van de serie hadden nog hoop dat McCrory al enkele scènes had ingeblikt voor het nieuwe seizoenn, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. De opnames voor het laatste seizoen werden in maart 2020 stilgelegd vanwege het coronavirus. In januari 2021 gingen ze weer van start. McCrory was op dat moment al te verzwakt van haar behandeling voor borstkanker en overleed in april 2021.

“Helen heeft geen opnames meer bijgewoond voor seizoen zes, maar Polly is een blijvend aanwezig onderdeel van de show”, vertelt een persverantwoordelijke van BBC aan The Sun. “Ze is voor altijd de matriarch van de Shelby-familie en haar aanwezigheid wordt altijd gevoeld door Tommy en de rest van de familie. Haar invloed is een integraal onderdeel van het seizoen.”

Naar verluidt had tante Polly, het personage van McCrory, een grotere rol gekregen in het zesde seizoen, maar die verhaallijn hebben ze moeten herschrijven. BBC loste begin dit jaar de trailer voor het laatste seizoen van de serie. Wanneer het exact uitkomt, is nog niet bekend.

