Over & out voor Nathalie en Dennis in ‘Blind Getrouwd’, Candice en Marijn zetten sprookjeshuwelijk verder

TVEén geslaagd huwelijk op vier. Dat is de balans van het zesde seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Het 50-plus koppel Veerle & Sven spatte nog voor het einde van de reeks uit elkaar. En ook de duo’s Hanne & Dave en Nathalie & Dennis bleken geen ‘match made in heaven’. Gelukkig waren er prinses Candice en prins Marijn om in deze reeks te schitteren en voor ontzettend veel feel good én emotie te zorgen. Tot de allerlaatste seconde van dit seizoen.

De feel good-lach en de spontaniteit van Candice. Het intense geluk in de ogen van Marijn. De pure beelden die hun beslissingsmoment opleverden. Het zorgde voor intense televisie in de slotaflevering van ‘Blind Getrouwd’. Als elke reeks van deze realityreeks zo’n koppel met zoveel levensvreugde en plezier oplevert, mag VTM wat ons betreft daar ‘ad eternum’ mee verder.

Ze heeft er wellicht zelf nooit wakker van gelegen, maar de passage van 31-jarige Candice Martens, lerares secundair onderwijs uit Beveren-Waas heeft voor de gewone kijker van ‘Blind Getrouwd’ meer levensvreugde gebracht dan pakweg de verzamelde spreuken van de Bond Zonder Naam. Ontwapenende présence, aanstekelijke lach, doodeerlijk, hart op de tong, bloednuchter, hyper-realistisch en een ‘madam’ die iedereen wel in zijn vriendengroep wil. Ze kreeg met Marijn, de projectmanager in de telecomsector, van de experts de ideale partner. De man die instant viel voor haar ontwapenende charmes, het wat stille maar krachtige baken voor die speelse flapuit die nog van onder de wat verstikkende vleugels van papa in Beveren-waas moet wegraken. Hij is 36 en vijf jaar ouder dan haar. Het lijken er soms tien. Maar het deerde nooit één seconde. De makers hielden het discreet, maar je voelde dat hij haar met zachtheid ook andere werelden liet ontdekken. Of zoals Marijn het zelf omfloerst zegde: “Je hebt geleerd dat België groter is dan Antwerpen. Je hebt gezien dat juist iets voorbij Antwerpen het ook heel mooi kan zijn.”

Realistisch

Het is overigens opvallend hoe realistisch alle koppels van deze ‘Blind Getrouwd’-reeks in de ‘rollercoaster’ zijn gestapt. Goed wetend bijvoorbeeld dat je niet zomaar van de ene dag op de andere, na twee simpele ja’s en een feest voor familie en vrienden, een gesmeerd huwelijk kan hebben. Wel een droomkans om te onderzoeken of je kan gematcht worden. En je liefde kan laten groeien. Als je daartoe bereid bent. Dat gaat dan bij de ene gemakkelijk. Bij de andere moeilijk. Bij nog een andere helemaal niet. Die mix zat overduidelijk in deze reeks. Waarbij je als kijker als bevoorrechte getuige op de eerste rij al die processen kon volgen.

Dat ging soms ver en echt intiem. Zo hoorde je het hart van Dennis hard en snel bonken toen hij ‘zijn’ Nathalie innig omhelsde op de laatste avond dat ze samen waren. Een geluid dat alleszeggend was.

De makers van ‘Blind Getrouwd’ kozen duidelijk voor de zachte aanpak, maar lieten toch ook de mindere momenten goed aan bod komen. Maar steeds met respect voor de koppels. Het was zondag na zondag aan de kijker om zelf een oordeel te vellen. Gooide de 50-jarige huwelijksfotograaf Sven zijn ruiten al de eerste dag van zijn huwelijk in door bij de 56-jarige assistant management Veerle te hinten om te tongkussen tijdens de fotoshoot? Of vond Veerle gewoon dat Sven geen partij voor haar was? Zag Dave Hanne wel zitten? Of vluchtte die weg in zijn muziekcocon om zo de confrontatie met Hanne te mijden? Gaf Hanne haar huwelijk niet te snel prijs? Of wilde ze niet langer leven met een wereldvreemde partner? En waarom werden Nathalie en Dennis wel partners in crime, boezemvrienden, maar doofde zelfs het waakvlammetje dat tot vurige liefde moest leiden? Aan de kijker om die antwoorden te bedenken.

Wij lichten de koppels afzonderlijk door

Nathalie & Dennis: “We did a good job”

Wat liep er na haar instant-huwelijk met Dennis fout met Nathalie Rots, de 33-jarige accountmanager in een reclamebureau? Niemand die er een bevredigend antwoord kon of kan op geven. En Nathalie houdt er voorlopig zelf het zwijgen toe. “We did a good job”, fluisterde ze dan wel in het oor van Dennis. Maar zo goed was dat nu ook weer niet. Echt niet. Haar man was ‘flabbergasted’, van zijn sokken geblazen zeg maar, alleen al bij het zien van zijn ‘nieuwe’ vrouw. Zij raakte na twee maanden samenleven niet veel verder dan ‘partners in crime’, boezemvrienden ofzo. De ijskoningin ontdooide na de huwelijksreis wel voorzichtig, heel voorzichtig, maar waarom het, ondanks de match van de experten, maar niet wilde klikken, blijft een raadsel.

Ook na de openhartige woorden in het stadhuis. “Er ontbreekt bij mij een belangrijk puzzelstukje waardoor mijn gevoelens voor jou niet verder evolueren”, klonk het daar. “En hoe jammer ik dat ook vind, ik ben zo-zo-zo ontzettend dankbaar dat ik dit avontuur met jou heb mogen meemaken. Het is dan misschien niet het resultaat waar we beiden op hadden gehoopt, maar je zit voor altijd in m’n hart, lieve Denne”, zo trok Nathalie op elegante wijze de stekker uit hun huwelijk. Natuurlijk wist Dennis al eerder dat het niks ging worden. Al had hij er werkelijk alles voor gedaan. Of zoals hij zegde: “Ik heb werkelijk alles gevoeld. Van verwarring en onwetendheid naar liefde, van liefde naar lust, van lust naar waarheid. Een waarheid die ik nu ook met u kan delen. Ik heb het iets anders gewild. Kon ik nu maar zeggen dat we elkaars veiligheid zijn, elkaars vangnet, die ene innige omhelzing. Ik heb mij opengesteld. Je hebt een indruk achtergelaten in mijn hart. En dat doen alleen de mooiste mensen.” Schone woorden, maar daar koop je in ‘Blind Getrouwd’ niks mee.

Dennis hield zich sterk, maar is natuurlijk op zijn ziel en zijn hart getrapt. Je zo bloot geven en dan wandelen gestuurd worden voor gans Vlaanderen. Het is ook de pijnlijke realiteit van ‘Blind Getrouwd’.

Resultaat: Nathalie zegt ‘neen’, Dennis wil ‘ja’ zeggen, maar werpt de handdoek in de ring.

Candice & Marijn: “Nooit gedacht dat het zo mooi kon zijn”

Hoe schoon verliefdheid kan zijn? Kijk naar het duo Candice & Marijn en je hebt het antwoord. En dus was het slotmoment voor die twee in het stadhuis waar alles begon één grote ode aan de liefde. “Je vulde de zaal met je lach. Fantastisch. Maar je vulde ook mijn hart. Zelfs Marc Van Ranst zal moeten toegeven hoe besmettelijk jouw lach is”, maakte Marijn duidelijk. Een statement dat nog eens fors werd onderstreept met ‘She’s the One’ van Robbie Williams. Candice vatte haar rollercoaster in ‘Blind Getrouwd’ kort en gevat samen: “Het is eigenlijk mijn sprookjesverhaal. Nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn.”

Alsof ze het goed hadden afgesproken, herhaalden Candice en Marijn daarna ook nog een stukje van hun geloften bij het huwelijk. “Ik beloof je om er samen een boeiend verhaal van te maken, gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en respect. Ik beloof je te aanvaarden zoals je bent. Laten we er samen voor gaan en beginnen aan het tweede hoofdstuk in ons leven samen”, maakte Candice duidelijk. “Ik heb al gezegd dat we veel gelachen hebben en daarom wil ik je beloven dat ik hier nog steeds met volle overtuiging sta. Om niet alleen de voorbije weken onvergetelijk te maken, maar nog te proberen de rest van ons leven onvergetelijk te maken en elke dag te vullen met een lach op jouw gezicht”, beloofde Marijn. Belofte maakt schuld.

Resultaat: Twee keer een overtuigende ‘ja’.

Hanne & Dave

Resultaat: twee keer ‘neen’ tegen een verderzetting van hun huwelijk

Veerle & Sven

Resultaat: zij trok de stekker vroegtijdig uit hun huwelijk

