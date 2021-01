‘Over De Oceaan’-kapitein biecht stommiteit op: “Ik heb vannacht iets heel doms gedaan”

TV Dominique Persoone en zoon Julius zien de mama soms graag een paar dagen van huis: “Onze mannenavon­den zijn écht legenda­risch”

10 januari Of hij nu jureert in ‘Junior Bake Off’ of scheepskok is op een zeilboot in ‘Over De Oceaan’ - beide op VIER - er hangt altijd een zweem rock-’n-roll rond topchocolatier Dominique Persoone (52). De drang om buiten de lijntjes te kleuren gaf hij, net als z’n liefde voor chocolade, fijntjes door aan zoon Julius (21). “‘Je gaat nooit zo goed worden als je pa’, zei een leraar ooit. Meer heb ik niet nodig om het tegendeel te bewijzen”, aldus Julius.