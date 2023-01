‘Outlander’ krijgt achtste én laatste seizoen

“Aan elk goed verhaal moet er een einde komen”, zegt Sam Heughan, die Jamie Fraser in de serie speelt, in een aankondigingsvideo van ‘STARZ’. “We eindigen met een knal en vertellen het verhaal exact zoals het zou moeten zijn”, voegt John Bell, ook bekend als Young Ian, toe. Het achtste seizoen van ‘Outlander’ markeert het einde van een tijdperk. Al is dat nog niet voor meteen. Het zevende seizoen van het tijdreizigerdrama gaat pas deze zomer in première. Wanneer het achtste en laatste seizoen te bekijken valt, is nog niet geweten.

‘Outlander' volgt het verhaal van Claire Randall (Caitriona Balfe), een verpleegster die na de Tweede Wereldoorlog op mysterieuze wijze verdwijnt. Uiteindelijk komt ze terecht in Schotland, in de 18de eeuw. Daar wordt ze verliefd op Jamie Fraser (Sam Heughan), een jonge man die haar beschermt in de levensbedreigende wereld. In België is de populaire reeks te bekijken via Netflix.

Prequel

In augustus 2022 werd al bekendgemaakt dat het verhaal van ‘Outlander’ verder zal leven in de prequel ‘Outlander: Blood of My Blood’. De fans hoeven dus niet volledig afscheid te nemen van de personages. De aankomende serie zal zich voornamelijk focussen op het liefdesverhaal van de ouders van Jamie Fraser: Ellen MacKenzie en Brian Fraser. Matthew B. Roberts, de showrunner van de hoofdserie, schrijft en begeleidt de prequel. Maril Davis, Ronald D. Moore en Diana Gabaldon - die de originele ‘Outlander’-boeken schreef - zijn de adviserende producenten. Wanneer ‘Outlander: Blood of My Blood’ te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Een releasedatum is nog niet bekend.

LEES OOK: