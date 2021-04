Oude liefde van Carrie Bradshaw keert terug in ‘Sex and the City’-reboot

TVGoed nieuws voor fans van ‘Sex and the City’. John Corbett (59) aka Aidan Shaw, de ex-verloofde van Carrie Bradshaw, zal dan toch te zien zijn in de langverwachte reboot ‘And Just Like That’.

Fans van ‘Sex and the City’ moeten het in de reboot al doen zonder Kim Cattrall (Samantha Jones) en Chris Noth (Mr. Big), maar John Corbett (Aidan) is niet van plan om de kijkers in de steek te laten. In een interview met Page Six onthulde de acteur dat hij wél te zien zal zijn in de reboot ‘And Just Like That’.

“Ik zal te zien zijn in de show”, klinkt het bij Corbett. Verder gaf de acteur nog aan dat hij erg enthousiast is over de reboot. Het blijft hoogstwaarschijnlijk ook niet bij een eenmalige verschijning, want de ex-verloofde van Carrie Bradshaw liet in zijn interview uitschijnen dat hij in verschillende afleveringen te zien zal zijn. “Het zijn stuk voor stuk fantastische mensen gewoon. Ze zijn allemaal steeds erg vriendelijk tegen mij geweest.”

De ‘Sex and the City’-reboot telt in totaal tien afleveringen en verder zullen drie van de vier leading ladies te zien zijn in ‘Just Like That’. Kim Cattrall, die het in het verleden een paar keer aan de stok had met collega Sarah Jessica Parker, moeten we niet verwachten in de reeks. Corbett zelf heeft in het verleden nooit spanningen tussen de dames opgemerkt. “Ik werkte wel vooral met SJP. Met de andere meisjes had ik geloof ik maar een scène, maar ze waren steeds heel hoffelijk. Van een ruzie heb ik nooit iets gezien of gehoord.”

Dat John Corbett wel meespeelt in de reboot geeft fans alvast iets om naar uit te kijken. Al zullen ze wel nog een hele tijd geduld moeten hebben, want voorlopig staat er nog geen releasedatum gepland.

