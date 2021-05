Oude decors, tranen en vooral veel vriendschap: HBO geeft eerste beelden van ‘Friends’-reünie vrij

De reüniespecial wordt in goede banen geleid door de Britse presentator James Corden. Daarnaast zien we de hoofdrolspelers - Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross) - allemaal terug in de oude decors van de show. Ze spelen spelletjes, lezen samen scenario’s en verklappen geheimen vanop de set. Zo komen we uit deze eerste beelden te weten dat Courteney Cox haar tekst al wel eens durfde neerschrijven op de tafel in het appartement van haar personage. Maar wat vooral duidelijk wordt uit deze beelden, is dat de zes hoofdrolspelers nog steeds erg goed bevriend zijn. “We hebben zo’n band dankzij deze show", merkt Lisa Kudrow bijvoorbeeld op.