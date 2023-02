Oude bekende maakt intrede in reboot ‘Sex and the City’ (en het gaat er wild aan toe)

Het personage van Aidan Shaw is de oude vlam van het hoofdpersonage Carrie in de originele reeks. En daarmee maakt hij nu dus zijn intrede als ex-verloofde. En of de liefde tussen de twee weer wordt aangewakkerd, dat staat als een paal boven water. Zo is te zien in de meest recente Instagrampost van Parker.

De acteur zal in meerdere afleveringen van het ‘Sex and the City, and Just Like That...” vervolg te zien zijn. Ook Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis hernemen hun hoofdrollen. Kim Cattrall, die in de serie en twee films in de huid van Samantha Jones kroop, bedankte voor een terugkeer.