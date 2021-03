Oude bekende duikt opnieuw op in ‘Thuis’

TV Snelle of Lars? Bekijk hier de trailer van de Net­flix-documentai­re ‘Snelle: Zonder jas naar buiten’

12:42 Eindelijk is hij daar, de langverwachte trailer van ‘Snelle: Zonder jas naar buiten’. De documentaire over de carrière en het leven van de populaire artiest is vanaf 16 april 2021 exclusief te zien op Netflix. Snelle is daarmee de eerste Nederlandse artiest met een eigen documentaire op het streamingplatform.