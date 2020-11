Oud boek over jonge schaakvirtuoos bezorgt Netflix tophit: “‘The Queen’s Gambit’ is een ode aan alle verstandige vrouwen”

TVWie dacht dat schaken niet spannend of sexy kon zijn, moet zich maar eens wagen aan de nieuwe miniserie ‘The Queen’s Gambit’ op Netflix, die na een week al in de top tien staat. Het verhaal volgt het leven van Beth Harmon, een wonderkind dat ondanks een drugs- en alcoholverslaving de schaakwereld op z’n kop zette in de jaren 60. Hoewel kijkers het gevoel hebben dat ze naar een biopic kijken, is Beth wel degelijk fictief. ‘The Queen’s Gambit’ is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Amerikaanse schrijver Walter Tevis, die met Beth wel af en toe eens knipoogt naar zijn eigen leven.

Er is iets curieus aan het voorkomen van Beth Harmon: een tenger lichaam uitgedost met een perfect gekamd ros ‘Jommekeskapsel’ en ogen die tot je lijken door te dringen. Ze straalt een zekere ‘je m’en fous’-attitude uit, maar ze is nooit onbeleefd. De rol van Beth stond op het lijf geschreven van de Brits-Argentijnse actrice Anna Taylor-Joy (24) en dat beaamde ze in een interview: “Ik werd betoverd door dit personage, en ik begreep haar onmiddellijk.” Ter voorbereiding van haar rol leerde Taylor-Joy de finesses van het schaakspel van legendarische Amerikaanse schaker Bruce Pandolfini (73). ‘The Queen’s Gambit’ verwijst naar een van de oudste openingsstrategieën van het schaakspel en loopt als een rode draad door het verhaal.

Winnen

De serie sleurt je vanaf het begin mee naar Parijs in de jaren 60. Een ‘Mad Men’-achtig decor brengt je in een nostalgische stemming, versterkt door de vintage-kledij die dat decennium typeert. De scènes ontrollen zich traag, maar dat stoort niet: Beth Harmon moet haar angsten overwinnen om uiteindelijk te leren hoe het voelt om écht te winnen. Nadat ze op haar negende wees werd, moest ze al van zich af leren bijten. In het meisjesweeshuis in Parijs voelde ze zich het grootste deel van de tijd eenzaam, maar dat gaf haar de nodige focus en tijd om haar ware passie te ontwikkelen: schaken. Ze oefende wanneer ze kon met de conciërge van het weeshuis, vaak onder invloed van kalmeermiddelen. Het is ook daar dat Beth afhankelijk werd van drugs, en dat droeg ze haar hele verdere schaakcarrière met zich mee.

“Beth’s verhaal schrijven werkte heilzaam voor mij. Ik herkende mezelf in haar. Ik zat vaak te dagdromen terwijl ik haar verhaal schreef, maar artistiek gezien, stond ik het mezelf niet toe om er zelfingenomen over te zijn”, vertelde schrijver Tevis in een interview met ‘The New York Times’. Het Amerikaans dagblad kroonde zijn roman in 1983 tot ‘Boek Van het Jaar’. Net zoals Beth was Tevis al van jonge leeftijd afhankelijk van drugs: “Toen ik klein was, werd ik gediagnosticeerd met een reumatisch hart en kreeg ik zware drugsdoses in het ziekenhuis. Dat is waar Beth’s drugsverslaving vandaan komt in de roman”, beschreef hij toen.

Tevis was een feminist avant-la-lettre. De creatie van Beth was zijn manier van zeggen dat vrouwen evenveel kunnen bereiken als mannen. In zijn tijd was dat nog niet vanzelfsprekend, vrouwen werden verondersteld thuis te blijven en voor hun man te zorgen. De stereotypische rolverdeling van die tijd uitte zich ook doorgaans in de serie. De rol van Beth vormt daar de uitzondering op. In het interview met de ‘Times’ zei Tevis: “Vrouwen hebben te lang hun verstand opzij moeten schuiven, maar nu niet meer. Dit boek is een ode aan alle verstandige vrouwen.”

‘Grandmasters’

Hoewel het in die tijd heel onwaarschijnlijk was dat een vrouw deelnam aan een schaaktoernooi, klom Beth tegen alle verwachtingen in naar de top. Ze versloeg de beste schakers ter wereld, die de titel ‘Grootmeester' droegen. Dat is de hoogste status die een schaker in zijn leven kan bereiken. Tevis was geen Grootmeester, maar kon wel een aardig potje schaken. Hij leerde het op jonge leeftijd, samen met zijn zus en wat straatkinderen: “Ik heb genoeg gespeeld om te weten wat een goed spel is, maar ik ben bang om tegen kerels te spelen die op Broadway hun schaakbord uitstallen. Ik speel liever tegen een computer, zodat ik geen echte tegenstander onder ogen hoef te zien”, gaf hij destijds toe. Een jaar na het interview stierf Tevis op 56-jarige leeftijd. Toen al waren er plannen om zijn boek te verfilmen.

Volledig scherm Taylor-joy naast tegenspeler Thomas Brodie-Sangster in de minireeks. © Netflix

Heath Ledger associeerde zich met Beth

Hetzelfde jaar dat het boek uitkwam, verwierf journalist Jesse Kornbluth de filmrechten. Wanneer Tevis stierf, moest hij door financiële problemen de rechten verkopen aan een andere studio en werd uiteindelijk het hele project afgeblazen. Vijfentwintig jaar later wilde niemand minder dan ‘The Joker’ Heath Ledger het boek naar het grote scherm brengen. Ledger was in de ban van het boek, hij associeerde zich met het verhaal. Net zoals Beth worstelde de acteur zijn hele leven lang met een drugsverslaving en kon hij best wat mensen verslagen op het schaakbord. Niet onlogisch dat hij het boek tot leven wilde brengen, hij zou er zijn hart en ziel in kunnen steken, zei hij destijds. Zijn rol in ‘The Joker’ had een mentale tol geëist. ‘The Queen’s Gambit’ verfilmen zou zijn redding geweest kunnen zijn, maar het lot besliste anders. In 2008, terwijl de voorbereidingen voor de productie van de film volop bezig waren, stierf hij aan een overdosis. Ledger zou zelf in de film gespeeld hebben, naast Ellen Page als Beth.

Geen tweede seizoen

Fans van de serie moeten de waarheid onder ogen zien: er komt geen tweede seizoen. Dit werd bevestigd door uitvoerend producent William Horberg: “De laatste scène voelt aan als een mooie noot om de serie mee af te sluiten. Het publiek kan misschien zelf inbeelden wat er daarna komt.”

Volledig scherm De eerste editie van 'The Queen's Gambit', geschreven door Amerikaan Walter Tevis. 'The New York Times' kroonde het boek in 1983 tot boek van het jaar. © Tevis