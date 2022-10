Otto-Jan Ham zorgt voor verwarring in ‘Allerslimste mens’: is hij nog in staat om kinderen te verwekken?

TVNu hij zingt bij de band Hairbaby wordt hij omschreven als de nieuwe Vlaamse rockgod. En toch zag Otto-Jan Ham er vooral moe uit tijdens zijn eerste en meteen succesvolle passage in ‘De allerslimste mens’. Even doorduwen tijdens de filmpjesronde was voor hem voldoende om de dames Merol en Danira Boukhriss Terkessidis richting finalespel te sturen. Daar maakte de Eén-presentatrice genadeloos korte metten met de Hollandse schone.

Het meest opvallende moment in deze 30ste aflevering van ‘De allerslimste mens’? De ‘bekentenis’ van Otto-Jan Ham (43) dat hij ‘technisch’ niet meer in staat is om kinderen te verwekken. Waarop hij zich meteen afvroeg waarom hij dat hardop zegde. Vervolgens vertelde hij toch zonder gêne details over het hoe, waar en wanneer van z'n sterilisatie. Dat hij nadien met een dekentje waar hij op had gelegen naar huis werd gestuurd, klonk wel heel raar. Ook voor Danira. “Dus uw ballen lagen in dat dekentje?”, vroeg ze zich af. Waarop Otto-Jan geamuseerd vertelde dat ze “zijn piemel er hadden afgehaald”. Danira moet klaarblijkelijk nog eens nagaan hoe een vasectomie uitgevoerd wordt. Voor de duidelijkheid: even later bekende Otto-Jan Ham dat hij graag mensen op het verkeerde been zet en met plezier leugentjes vertelt. “Er is niks mis met mijn mannelijkheid”, klonk het. Case closed dus.

De leukste rode draad doorheen de quiz was dan weer Steven Van Herreweghe en William Boeva, die met succes solliciteerden voor een rol als Vlaamse ‘Peppi en Kokki’ in ‘De allerslimste mens’. Zowel verbaal als visueel bleken ze een topduo. Boeva wordt bij elke passage beter, Van Herreweghe paste zich perfect aan aan zijn wat. Over zijn echtscheiding dit keer geen grappen, wel werden zijn kinderen omschreven als ‘Fiscaal Aftrekbaar 1' en ‘Fiscaal Aftrekbaar 2'. Mooie namen.

De quiz zelf leed aan enige metaalmoeheid. Er wordt duidelijk gesnakt naar de start van de finaleweken. Die liggen min of meer in zijn plooi. Enkel Kobe Ilsen en Tom Waes kunnen zich nog rechtstreeks plaatsen. Ook willen we nog even melden dat ons respect voor Merol serieus is gestegen na de hulde aan haar vader die zich nooit zou schamen om wat zijn dochter doet. In tegenstelling tot een Nederlandse concertorganisator die na een optreden van de zangeres zei dat hij blij was dat hij twee zonen had.

De leukste quotes

Otto-Jan Ham (over zijn outfit): “Jani draait zich nu om in zijn kleerkast. Ik kom letterlijk terug van vijf weken ‘Viva la feta’. Ik ben aan het detoxen van Jani. Ik mag zelf weer kleren kiezen en super heteroseksueel zijn de hele tijd.”

Steven (over op school zitten): “Ik ken Otto-Jan al vanop school.” Waarop Otto-Jan: “Hij zat een jaar hoger.” En Steven: “Ik ben dan ook drie jaar jonger.”

Steven (over Griekse goden): “Ik ben heel grote fan van de Griekse god van de relativering Astamaris.” Waarop Danira even moet nadenken en dan in de lach schiet.

Steven (overz’n favoriete dans): “In Aalst hebben we een superfijne dans: Dirty Daens-ing.“

Steven (over wat zijn kinderen op de computer zoeken): “Naakte afbeeldingen van blote vrouwen zonder kleren.”

Hilarische momenten

Van Herreweghe en Boeva openen de quiz met de mededeling dat ze elkaar niet kunnen uitstaan. “Maar we gaan professioneel zijn. Jullie gaan daar niks van merken”, klinkt het. Waarop Boeva meldt dat hij de banden van Van Herreweghe heeft kapot gestoken. En Steven weer opmerkt dat Wllliam bedankt is omdat hij zijn Maserati half op zijn parkingruimte had gezet. Het heen en weer verwijten gaat daarop lustig verder. Met als uitsmijter van Steven: “Als je problemen hebt, moet je daar maar eens een open brief over schrijven.”

Boeva maakt duidelijk dat hij eigenlijk Repelsteeltje heet, waarna de halve studio en Erik Van Looy in de slappe lach schiet.

Otto-Jan vertelt hoe hij ooit meedeed voor een stemauditie voor een Vlaamse reeks waarin ze een ‘soort Otto-Jan Ham-type’ zochten. Vervolgens vernam hij er niks meer van, omdat ze een betere kandidaat hadden gevonden. “Echt waar”, maakt hij duidelijk.

Kantelmomenten

Merol start zwak en loopt ook na ‘Open Deur’ licht achter de feiten aan. Ze herpakt zich helemaal door een supersnelle ‘Puzzel’, waar de anderen wel seconden verliezen. Merol verliest haar voordeel door een matige fotoronde over Duitse steden. Danira krijgt de gemakkelijkste fotoronde en pikt nog wat tijd in van Otto-Jan.

In de filmpjesronde is Otto-Jan meester van de zaak. Ook al omdat Merol zeer weinig weet over de film ‘Tenet’ en Otto-Jan daar al 90 seconden inpikt. Danira heeft wel wat gestudeerd over de affaire van het Iraanse meisje Mahsa Amini, maar vergeet ‘Teheran’ als antwoord te geven. Waarop Otto-Jan gemakkelijk uitspeelt na een filmfragment over Formule 1 en Verstappen.

In de finale is Merol geen partij voor Danira. Als je haast alles weet over een salade caprese én over Toulouse-Lautrec mag je winnen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Otto Jan Ham: 402 seconden

2. Merol: 242 seconden

3. Danira Bouhkriss Terkessidis: 238 seconden

De stand

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 10 deelnames, 5 overwinningen, 5 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Merol: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Gilles Van Bouwel: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Eva De Roo: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Olga Leyers: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

12. Otto-Jan Ham: 1 deelname, 1 overwinning

Nieuwkomer

Kobe Ilsen (40), goed voor 7 deelnames en 3 overwinningen in 2015, beste vriend van Viktor Verhulst

