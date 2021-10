Otto-Jan Ham zoekt studenten voor het nieuwe seizoen van ‘Campus Cup’

TV RECENSIE. ‘Squid Game’: “Zenuwslo­pend, surreëel, koelbloe­dig, maar tegelijk ook hartverwar­mend”

1 oktober De overvallers van ‘La casa de papel’ hebben nog maar half de aftocht geblazen of Netflix wil u al aan een nieuwe gemaskerde bende in rode overalls voorstellen. ‘Squid Game’, een Zuid-Koreaanse thrillerserie over onschuldige kinderspelletjes die een bloederige wending nemen, is de nieuwste sensatie in streamingland. Of u deze strijd op leven en dood, die al in negentig landen op nummer één prijkt en zelfs ‘Bridgerton’ van de troon kan stoten, dringend moet bekijken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.