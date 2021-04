Otto-Jan Ham promoveert met ‘Campus Cup’ van Canvas naar Eén: “Van de tent naar de main stage”

TV Eten op het toilet of winderig­heid: nieuwe versie van ‘Blind Getrouwd’ koppelt ‘ongeschik­te’ kandidaten aan elkaar

23 april Bijzondere singles krijgen de kans om hun ware liefde te vinden in ‘Married at First Sight: Unmatchables’. In deze buitenlandse versie van ‘Blind Getrouwd’ worden 16 voormalige kandidaten van het programma gematcht. En het zijn niet zomaar singles, bij elk van hen is er een serieuze hoek af. Zo doet er vrouw mee die al elf jaar niemand meer gekust heeft, een man die al vier keer verloofd was en een vrouw wiens voorliefde eten op het toilet is.