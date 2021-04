Otto-Jan Ham promoveert met ‘Campus Cup’ van Canvas naar Eén: “Da's van de tent naar de main stage"

Bijna 400.000 kijkers lokte Otto-Jan Ham vorig seizoen naar Canvas voor de finale van 'Campus Cup'. Een score die het netmanagement aan de Reyerslaan duidelijk niet vergeten was, want tijdens de opnames van het derde seizoen kreeg de presentator een onverwacht telefoontje. "We waren eraan begonnen met de veronderstelling dat we ook dit seizoen voor Canvas aan het maken waren. Maar toen we het nieuws hoorden, was dat toch fijn", zegt Otto-Jan. "Ik zou kunnen zeggen dat die wissel me niet uitmaakt, maar het voelt toch alsof we van de tent naar de main stage gaan. Zoiets streelt je ego."