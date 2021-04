Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis gaan samen programma maken

De opnames staan gepland voor dit jaar. "Het klikt gewoon tussen ons", zegt Otto-Jan Ham. "Jani heeft veel meer te bieden dan wat de mensen van hem zien. Ik heb hem in 'Over de oceaan' op een andere manier leren kennen en hij mij." Het was Woestijnvis die graten zag in de samenwerking, nadat Otto-Jan en Jani in dat programma voor de camera's uitspraken dat ze weleens iets met elkaar zouden willen maken. "Het zal iets buiten mijn comfortzone worden", besluit Otto-Jan. "Maar dat vind ik net fijn."