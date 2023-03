Oscars-kijkers gieren het uit om enorme jurk zangeres die zicht van de zaal blokkeert

Tems had haar plek in de zaal zeker verdiend. De zangeres was genomineerd in de categorie Best original song voor het nummer ‘Lift me up’ uit ‘Black panther: wakanda forever’. Voor de gelegenheid droeg ze een witte jurk die om haar achterhoofd gewikkeld was. Daarmee maakte ze indruk op de rode loper, maar de outfit was minder geliefd bij degenen die achter haar zaten in het Dolby Theatre.