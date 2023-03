Originele Power Rangers zijn te zien in nieuwe Netflix-reeks

De populaire reeks ‘Power Rangers’ werd in 1993 voor het eerst uitgezonden, maar is duidelijk nog lang niet versleten. Netflix komt namelijk met een nieuwe liveactionserie, ‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’, over de zes Power Rangers die elk hun eigen kleur hebben: roze, geel, rood, zwart, blauw en groen/wit. Bijzonder aan de nieuwe reeks is de terugkeer van de originele cast, die na 30 jaar na hun eerste optreden opnieuw in hun superheldenpak zijn gekropen.