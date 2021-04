Originele Liegebeest-pop kende een tragisch einde

Na een jarenlange afwezigheid besloten ze bij Radio 2 om het Liegebeest nog eens naar boven te halen. Dat de pop anno 2021 nog steeds erg populair is, werd al snel duidelijk. Achteraf kregen ze heel wat vragen binnen en ook Door Van Boeckel (69), de stem achter de pop, stelt dat het personage nog steeds erg geliefd is. “Geregeld komt de vraag of het programma ooit nog op tv komt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Kapot door de zon

Al staat er momenteel geen comeback op de planning. De originele pop bestaat zelfs niet meer, want deze ging enkele jaren geleden al stuk. Na de laatste draaidag kreeg iedereen de pop van zijn of haar personage mee naar huis. Van Boeckel heeft zijn Liegebeest vervolgens op een staander in zijn slaapkamer gezet. “Wat ze mij niet verteld hadden, was dat je die poppen in een houten doos moest bewaren bij een bepaalde temperatuur en vochtigheidsgraad” De hoofden van de figuren waren namelijk gemaakt uit een bepaalde materie waardoor ze snel konden verschrompelen. Iets wat jammer genoeg ook al snel gebeurde. “Na enkele jaren waren ze volledig kapot”, geeft Van Boeckel nog eerlijk toe.