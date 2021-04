Oranje boven? Invasie van Nederlanders op de Vlaamse buis zorgt voor erg gemengde reacties: “Ik snap niks van die Hollanders!”

We hadden al Ruben Nicolai aan de zijde van Kürt Rogiers in ‘Lego Masters’ en Geraldine Kemper die Peter Van de Veire flankeert in ‘Big Brother’. Jan Jaap van der Wal presenteert dan weer ‘De Ideale Wereld’, terwijl Tijl Beckand Julie Van den Steen assisteert in ‘Game Of Talents’. En zelfs het ­wielermonument Milaan-Sanremo werd mee van commentaar voorzien door Nederlander Thijs Zonneveld, terwijl Jan Mulder al even onze Rode Duivels fileert voor en na elke wedstrijd. André Hazes en Gers Pardoel deden hetzelfde al met onze muzikale talenten in ‘The Voice’ en ‘The Voice Senior’. En nu komt ook Matthijs van Nieuwkerk ons tv-aanbod versterken. Is het een beetje te veel van het goede?