Opvallende bekentenis in ‘De allerslimste mens’: Erik Van Looy is niet langer samen met topmodel Ingrid Parewijck

TV“We zijn niet meer samen.” Meer dan die vijf woorden kon of wilde Erik Van Looy (60) niet kwijt over de breuk met zijn vriendin Ingrid Parewijck in ‘De allerslimste mens’ . Bijna een jaar geleden, op 18 oktober, gaf de quizmaster in ‘De slimste mens’ toe dat hij (opnieuw) samen was met het inmiddels 43-jarige topmodel. De (nieuwe) breuk was hét verrassende showbizznieuws in zowat de allerstrafste aflevering van dit seizoen. Bart Cannaerts was zoals de Mannschaft in het voetbal. Scoren in de laatste seconden en vervolgens winnen. Alweer.

Aan. Uit. Opnieuw aan. En nu dus opnieuw uit. Dat is de stand van zaken van de relatie tussen Erik Van Looy en het 43-jarige topmodel Ingrid Parewijck. De quizmaster, pas 60 geworden en al jaren bijzonder karig met nieuws over zijn persoonlijk leven, verkoos om over zijn relatiestatus niet met ‘een lek’, per mail of een Instagrambericht te communiceren. Hij stuurde het nieuws kort en krachtig via een vraag de wereld in. Het was aan Pedro Elias om de moeilijke job te klaren. Eerst was er de vraag wat ‘short king’ betekende, dan volgde de vraag of Erik een ‘short king’ is. “Uw vrouw is toch een model, die is toch keilang”, klonk het. Waarna Erik kort antwoordde met de woorden “we zijn niet meer samen”. Pedro stond daarop even met de mond vol tanden: “Dat is dan ambetant voor mij. Volgende vraag.” Bart Cannaerts rondde vervolgens de kwestie af met een grap: “Dat is een honingpotje waar je niet in moet roeren.” Dat een honingpotje een seksstandje is kon de kijker enkele minuten eerder ontdekken in een vorige vraag.

Volledig scherm Ingrid Parewijck. © Instagram

Het wat verrassende privé-nieuws van Erik sneeuwde het verloop van de aflevering uiteraard een beetje onder. Het was nochtans een titanenstrijd tussen Cannaerts, Julie Colpaert en nieuwkomer Thomas Huyghe, de drie strafste kandidaten tot op heden. Er werd heel sterk gespeeld, met een monsterscore van 1.224 seconden tot gevolg. Een avond eerder was dat nog 779 seconden. Het viel op hoe sterk de kandidaten aan elkaar gewaagd waren. Ze puzzelden alledrie slecht, en scoorden top in de fotoronde. Daarna rondden Julie en Bart ook nog eens perfect hun filmpjes af. Toch was het weer Cannaerts die de genadesteek gaf door 40 seconden te kapen met het antwoord ‘Mads Mikkelsen’ over de film ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’. Hij weet écht alles.

In de finale moest Julie Colpaert het hoofd buigen voor een tactisch sterke Thomas Huyghe. Exit het enige VTM-gezicht in dit jubileumseizoen. De twee juryleden, Pedro Elias en Jan Jaap van der Wal, speelden hun rol nagenoeg perfect, maar voelden aan dat de kandidaten terecht de hoofdrol hadden. “Wij zitten hier om te zwanzen. Ik ben dat vergeten. Ik heb gekeken. Dat zijn drie topspelers. Jullie hebben het heel spannend gemaakt”, gaf Pedro toe.

De leukste quotes

Thomas Huyghe (over Julie en Bart): “Ik ben fan van beiden. Allebei grote VTM-gezichten.”

Thomas (over de grap dat hij ‘tienervader’ is): “Er jong uitzien is tof en soms vervelend. Ik heb soms problemen om bier te kopen. Echt waar. Je moet daar zestien jaar voor zijn. Ik heb al twee keer mijn pas moeten laten zien de voorbije twee jaar.”

Thomas (pas papa geworden van Rikki): “Mijn leven is nu megalastig, maar het is de gemakkelijkste baby ter wereld. Hij lacht en kakt.”

Julie (over snackdrang tijdens haar zwangerschap): “Mandarijntjes en krabsla. Apart of samen, alles.”

Thomas (over de voetballers die hij interviewde): “De slimsten? Zij die neen zeiden.”

Hilarische momenten

Pedro Elias, van wie we al lang weten dat hij een hypochonder is, vertelt een verhaal over alweer een nachtelijk bezoek aan de spoed. Hij vertelt dat hij zijn identiteitskaart de vorige keer vergeten was. Waarop er een verhaal volgt over een wrat op zijn buik, die hij dan ook nog eens ostentatief laat zien. “Ik dacht dat het kwaadaardig was, maar het is een ouderdomswrat. Verschrikkelijk”, klinkt het.

Vlak achter Pedro moet iemand uit het publiek kuchen. Waarop Pedro zich meteen omdraait, vraagt wie dat was en vervolgens zijn glas water in zijn nek en die van Jan Jaap omkiepert.

Het interview met de Nederlandse voetbaltrainer Hendrik de Jongh in het beste koeterwaals Engels. Waarna veel later Jan Jaap een perfecte imitatie doet om de finalisten in te schatten.

Kantelmomenten

Na de openingsronde, gaat het bijzonder gelijk tussen de drie spelers. De ‘Open deur’ wordt perfect én snel gespeeld. De puzzelronde is moeilijk, maar zorgt niet voor enig verschil. De fotoronde wordt nagenoeg perfect afgerond. Nieuwkomer Huyghe heeft een lichte voorsprong, maar zal toch als derde eindigen na de filmpjesronde.

In die filmpjesronde scoren Bart en Julie snel elk 150 seconden. Thomas heeft het moeilijkste filmpje en scoort slechts 60 seconden. Waarop Bart alweer het verschil maakt met een straf antwoord en de bijhorende 40 seconden. Hij wint.

In de finale lijkt Julie te gaan winnen. Vijf goede antwoorden over Medusa brengen Thomas in poleposition. Hij laat zich strategisch in grote stilte dertig seconden zakken en speelt dan uit.

(Lees verder onder de video.)

De eindscore (voor het finalespel)

1. Bart Cannaerts: 455 seconden

2. Julie Colpaert: 421 seconden

3. Thomas Huyghe: 348 seconden

De stand

1. Bart Cannaerts: 9 deelnames, 7 overwinningen, 2 finales gewonnen

2. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Gilles Van Bouwel: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Eva De Roo: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Julie Colpaert: 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

9. Thomas Huyghe: 1 deelname, 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

‘Het Nieuwsblad’-hoofdredactrice Liesbeth Van Impe (45), goed in 2020 voor zes deelnames en vier overwinningen

