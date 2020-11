Opschudding in Engeland over vierde seizoen ‘The Crown’: "Rondje royals pesten met Hollywoodbudget"

TVAlsof het een zaak van staatsbelang betreft: in Engeland is afgelopen weekend forse beroering ontstaan na de lancering van het vierde seizoen van de Netflix-reeks 'The Crown'. In tien afleveringen ontrafelen de makers daarin het (slechte) huwelijk van Charles en Diana. Steengoeie, maar ook pijnlijke televisie. En dat vinden de royals niet oké.

Naar seizoen vier was meer dan een jaar uitgekeken. 'The Crown' heeft dan ook een heel trouwe, grote fanbase: miljoenen mensen wereldwijd volgen al sinds 2016 de verfilming van het leven van Queen Elizabeth II. Wat seizoen vier dan zo bijzonder maakt? Het feit dat het zich afspeelt in een niet zo ver verleden, waar veel Netflix-kijkers nog herinneringen aan hebben. Het begint in 1977 en loopt tot in 1990: een periode waarin een paar opmerkelijke personages in het leven van de royals hun intrede doen. Diana Spencer. Margaret Thatcher.

Miljoenendeal Harry

Nog niet eens was seizoen vier afgelopen weekend gelanceerd, of er kwamen in Engeland al meteen heftige reacties. Die gingen vooral over de manier waarop het huwelijk tussen Charles en Lady Di in beeld wordt gebracht en over de affaire van Charles met Camilla. Hun entourage vindt het hoogst ongepast om daar vermakelijke tv van te maken. "Een aantal pijnlijke passages uit het leven van de koninklijke familie worden uitgebuit in functie van commerciële belangen", luidde het. "Dit is een rondje royals pesten met een Hollywoodbudget." Er kwam geen officiële reactie van de koninklijke familie zelf, maar insiders lieten duidelijk verstaan dat Charles noch William met de reeks opgezet is.

Een recente miljoenendeal van Harry en Meghan met Netflix verscherpt die kritiek nog. Eerder dit jaar betaalde Netflix het stel een monsterbedrag voor een nog onduidelijk televisieproject. Het zou gaan om 85 miljoen euro. Veel Engelsen vinden het ongepast dat Harry geld aanneemt van het bedrijf dat zijn ouders door de modder sleurt.

De inhoudelijke kritiek op seizoen vier is fors. Niet alles wat getoond wordt, zou even accuraat zijn, zeggen de Engelsen. Zo komt er een lunch in beeld van Lady Diana met rivale Camilla, kort na Di's verloving met Charles. Het klopt dat die lunch er was, maar die vond veel later plaats en in een heel andere sfeer dan 'The Crown' doet uitschijnen. Van Camilla wordt in de reeks trouwens een onmens gemaakt, terwijl ze een innemende vrouw heet te zijn. Neemt seizoen vier een loopje met de werkelijkheid? Laten we zeggen: niet meer of minder dan de drie voorgaande seizoen. Ook in oude afleveringen was de grens tussen fictie en realiteit soms flinterdun, alleen viel er toen niemand over omdat de feiten al van lang geleden dateren. Nu ze betrekking hebben op de recente geschiedenis, ligt dat veel gevoeliger. Hetzelfde zal trouwens gelden voor seizoen vijf, waarin Diana zal sterven. (VSH)

Volledig scherm Charles en Diana in het echt (foto boven) en in de Netflix-reeks - gespeeld door Josh O'Connor en Emma Corrin. © getty