Opnieuw werkonderbreking bij ‘Thuis’: “Onzekerheid weegt gigantisch zwaar”

“Dat heeft de VRT-directie tijdens het gesprek van donderdag 10 november toegegeven”, zegt ACOD-VRT. “Na mogelijke goedkeuring door de raad van bestuur, wil de VRT-directie individuele gesprekken houden. Mogelijk om het toegegeven financiële tekort voor elke werknemer trachten dicht te rijden. Hierop hebben we echter geen enkele garantie.” De werkonderbreking gaat in om 14.30 uur. Mogelijk gaan cast en crew met dergelijke werkonderbrekingen door tot volgende week. Ook vorige week, op de nationale actiedag van de vakbonden, voerde een deel van de ‘Thuis’-ploeg al actie.

Cast en crew van 'Thuis' leggen het werk neer wegens onduidelijkheid over extern productiehuis

Toekomst van ‘Thuis’ voor het eerst onzeker: “Tot 400 euro nettoloon minder per maand. Ze zetten ons in de uitverkoop”

Extern productiehuis

De VRT wil besparen door de productie van de soap vanaf volgend jaar te verhuizen naar een extern productiehuis. Volgens de vakbond kregen de ‘Thuis’-collega’s vorige week nog steeds geen antwoord op hun vraag wie de mogelijke overnemer is. Ook bleef onduidelijk of de VRT-directie zal ingaan op de vraag naar een garantie voor gelijke of gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.