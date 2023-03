Opnieuw pakt deelneemster ‘Boer zkt vrouw’ onverwacht haar koffers, boer Stef verneemt slechte nieuws via sms

TV Bart Cannaerts klapt uit de biecht over ‘The Masked Singer:’ “Bekendste persoon is nog niét geraden”

Dé vraag die heel Vlaanderen in de ban houdt: welke bekende koppen zitten verstopt in de pakken van ‘The Masked Singer’? Er zijn intussen al een aantal sterren ontmaskerd, maar speurder Bart Cannaerts komt nu toch met een wel heel bijzondere onthulling op de proppen in de podcast ‘Achter de schermen’. “Er is nog altijd één pak bij, waarvan ik de naam nog nergens heb gezien. En dat is een mega A-lister", verklapt hij. “De bekendste persoon die er nu nog in zit, is nog niet geraden of zelfs vernoemd.”