Opnieuw onverwachte wending in ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That...’

In de vierde aflevering van de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That...’ zet Carrie Bradshaw (gespeeld door Sarah Jessica Parker) haar woning te koop. Bradshaw voelt overal de aanwezigheid van haar overleden echtgenoot Mr. Big en daarom besluit ze dat het tijd is voor een nieuwe woonst. In de episode, die de titel ‘Some of My Best Friends’ kreeg, krijgt Carrie er wel een nieuwe vriendin bij. Door de verkoop leert ze namelijk de makelaar Seema Patel (Sarita Choudhury) kennen.