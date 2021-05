Opnieuw een moord in ‘Thuis’: Jacques kroont zichzelf tot absolute crimi-kampioen

‘Thuis’ is geen superveilige plek om te vertoeven, want de arena telt na 26 seizoenen al 32 moorden. Die werden gepleegd door slechts 26 moordenaars. Er zijn immers drie slechteriken die elk twee moorden op hun geweten hebben: Claire Boons (Ingrid de Vos), serieverkrachter Robert Swerts (Hans De Munter) en Julia Van Capelle (Myriam Bronzwaar). Jacques (Peter Van de Velde) was al een tijdje de absolute crimi-kampioen, want hij had tot voor kort als enige drie doden op zijn palmares. De ploert bracht eerder dit seizoen Jasper (Kristof Verhassel) met een rake klap met een Engelse sleutel om het leven, omdat die dreigde te ontdekken dat Jacques de bewusteloze Thilly (Lauren Müller) had verkracht. Nadien ruimde de meedogenloze killer ook de man van Reinhilde (Greet Rouffaer) uit de weg door hem met een huurwagen in een Spaanse ravijn te rijden, zodat zijn opdrachtgeefster al zijn geld kon erven. Tenslotte werd ook Roxanne (Eve Van Avermaet) met een bomaanslag als een lastige getuige uit de weg geruimd, nadat ze met de politie over Jacques had gesproken.

Het probleem Jacques

En zo geschiedde vrijdag dus ook, toen het bericht binnensijpelde dat ook Reinhilde dood is. Alle verdenkingen gaan natuurlijk uit naar Jacques, die daarmee aan zijn vierde dodelijke slachtoffer toe lijkt te zijn en zijn titel van absolute recordhouder aller tijden verstevigt. Hoog tijd dus voor inspecteur Dieter en hoofdinspecteur Tim om in gang te schieten en de bad guy te klissen. Dat zal wellicht een van de volgende dagen gebeuren, aangezien acteur Peter Van de Velde eerder in een interview zelf verklapte dat slechteriken in soaps altijd gestraft moeten worden en dat hij daarom tegen het einde van dit seizoen uit de reeks verdwijnt. Al is nog niet duidelijk of dat in een lijkkist zal gebeuren, of met een one way ticket naar het verre buitenland. De kijker zal het antwoord ten laatste op vrijdag 11 juni kennen. Dan is ‘Thuis’ met een dubbelaflevering toe aan de seizoensfinale en moet het probleem Jacques opgelost zijn.