Opnieuw een dode in ‘Thuis’: “Ik werd hartgrondig gehaat”

Dinsdag bezweek Robrecht aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een schermutseling met Stefaan Legrand (Marc Stroobants). De decaan had de student ontmaskerd als een van de voortvluchtige gaybashers, die in de serie al weken voor blind geweld zorgt en onder andere zijn eigen zoon Niels (Wannes Lacroix) en Tania (Katrien De Becker) in elkaar had geslagen. Robrecht had op zijn beurt ontdekt dat Stefaan de mysterieuze stalker van Karin (Kadèr Gürbüz) was en zelfs een camera in haar kantoor had verstopt om haar te kunnen begluren. Door de smeuïge details op sociale media te gooien werd het imago van de decaan helemaal beklad en sloegen zijn stoppen door. Bij een confrontatie op de hogeschool duwde de decaan Robrecht van een stenen trap. Met fatale gevolgen. Spoedarts Judith (Katrien De Ruysscher) moest nadien zijn dood vaststellen.

Volledig scherm De sterfscène van Robrecht in 'Thuis'. © VRT

Voorgoed

Op die manier verdwijnt Pieter Casteleyn na negen maanden voorgoed uit de serie. “De aanzet van de val van de trap heb ik nog zelf gespeeld, maar voor de rest van de actie werd een stuntman ingehuurd”, aldus Pieter. “Gelukkig, want dat was echt wel nodig. Die scène zag er niet alleen gevaarlijk uit, maar was dat ook. Enkel onderaan de trap nam ik de plaats van de stand-in weer in. Dankzij de perfecte montage leek het voor de kijker alsof ik van de hele trap was getuimeld. Als dat ook echt zo was geweest, was ik, net zoals mijn personage, zeker ook in het ziekenhuis beland. (lacht)”

Volledig scherm Pieter Casteleyn met de stuntman die zijn plaats innam als Robrecht bij de actiescène in 'Thuis'. © VRT

Gaybasher

Pieter vindt het wel jammer dat zijn verhaal bij ‘Thuis’ is uitverteld, maar heeft begrip voor de keuze van de scenaristen. “Toen ik een jaar geleden voor deze rol werd gecontacteerd, werd me meteen gezegd dat het maar tijdelijk was. Al wist ik toen nog niet hoe ik er zou uitgaan.” Hij kreeg ook heel wat te verduren dankzij z’n personage. “De voorbije maanden las ik op fansites ook wel dat kijkers Robrecht hartgrondig verfoeiden en gestraft wilden zien. ‘Wat haat ik die man’ en ‘Die moet eruit’, stond er. En dat kon ik alleen maar toejuichen. Want als acteur mag ik dan besluiten: ‘Opdracht geslaagd’.”

Volledig scherm Pieter Casteleyn als Robrecht in 'Thuis'. © VRT