Opnames voor all-starseizoen van ‘The Sky is the Limit’ zijn gestart

TVDe opnames voor het nieuwe seizoen van de docureeks ‘The Sky is the Limit’ zijn gestart. Tv-maker Peter Boeckx werkt aan een all star-editie met oude bekenden zoals stellingbouwer Michel Van den Brande, kusthandelaar Harry Schurmans en Olga Zelenko.

Eind december raakte al bekend dat er een een ‘all stars’-versie komt van ‘The Sky Is The Limit’. Dat verklapte Marie-Anne De Nil in een interview met TV Familie. “Boeckx heeft me gevraagd om opnieuw mee te doen aan ‘The Sky is the Limit’. Er komt eerst nog een seizoen met nieuwe figuren, maar ik heb toegezegd voor de ‘all stars’-versie. De kijkers zijn dus nog niet van mij af”, zei de zaakvoerster van De Nil Vleeswaren toen.

Het recept van de reeks is intussen bekend: binnenkijken in het leven van welstellend Vlaanderen en meegenieten van de fratsen en avonturen van de ‘high society’. De eerste reeks dateert intussen al van 2014. Toen waren het vooral de flamboyante ondernemer Willy Naessens en zijn wederhelft Marie-Jeanne Huysman die voor peper en zout zorgden. Ook kunsthandelaar Harry Schurmans en z’n Olga Zelenko liepen in de kijker. Voor de all-star-editie volgt tv-maker Peter Boeckx opnieuw Harry en Olga. Ook stellingbouwer Michel Van den Brande en Marie-Anne De Nil van De Nil Vleeswaren maken hun opwachting.

‘The Sky is the Limit' is traditioneel een van de paradepaardjes van VIER, dat intussen Play4 is geworden. Het programma haalde vaak een half miljoen kijkers, op topmomenten steeg dat aantal zelfs naar de 700.000. Enkel het laatste seizoen, met nieuwe figuren, scoorde iets minder.

LEES OOK: