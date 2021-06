Opnames vijfde seizoen van ‘The Crown’ begonnen

TVDe opnames voor het vijfde seizoen van ‘The Crown’ zijn van start gegaan. Dat meldt althans Hello! op basis van Production Weekly. De eerste shots zouden deze week gedraaid zijn in Londen.

Opvallend is dat van een aantal rollen nog niet bekend is door welke acteur ze worden gespeeld. Zo is nog niet officieel bekendgemaakt wie in het nieuwe seizoen de rol van prins William, prins Harry, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward op zich nemen.

Wel is duidelijk dat Imelda Staunton koningin Elizabeth zal spelen. Zij neemt het stokje over van Olivia Colman. Jonathan Pryce vertolkt de rol van prins Philip en Dominic West kruipt in de huid van prins Charles. Prinses Diana wordt gespeeld door Elizabeth Debicki.

Het vijfde seizoen van ‘The Crown’, over het Britse koninklijk huis, wordt dit jaar niet meer verwacht. De serie verschijnt volgend jaar op Netflix, maar een precieze datum is nog niet bekend. Er komt in ieder geval ook nog een zesde reeks. Of de serie nog langer doorgaat, is nog de vraag. De makers zeiden eerder daar nog over na te denken.

