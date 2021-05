Opnames vierde (en laatste?) seizoen ‘Dertigers' gaan donderdag van start: “Het pad van Tinne en Bart blijft hobbelig”

TV Sven ontpopt zich tot modeadvi­seur in de finale van ‘De Mol’

7 mei Zondag is het zo ver. Dan komen we eindelijk te weten wie de Mol is in de langverwachte finale. Een belangrijk moment met, naar goede gewoonte, een elegante dresscode. Finalist Lennart zit echter met een probleem. Hij vergat een kostuum mee te nemen. Maar daar komt redder in nood Sven, die hem meeneemt op een shoptripje in hartje Berlijn.