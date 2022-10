Opnames van beloftevolle Vlaamse misdaadreeks 'Styx' gestart in Oostende

Sebastien Dewaele kruipt in ‘Styx’ in de huid van politieman Raphaël Styx. Een corrupte man die op scheiden staat. Zijn vrouw Isabelle vroeg de scheiding aan, zijn kinderen vervreemden van hem. Als hij op een nacht een gemaskerde moordenaar op heterdaad betrapt, achtervolgt hij hem tot op de pier. Geen goed plan, want de dader trekt zijn wapen en lost een schot. De volgend ochtend wordt het aangespoelde lichaam van Styx aangetroffen. Wonder boven wonder overleefde hij het gebeuren. De agent opent zijn ogen, maar voelt geen polsslag meer. De gebeurtenissen daarna zijn een regelrechte nachtmerrie.

Het verhaal baseert zich op de gelijknamige roman van Bavo Dhooge. De auteur kreeg als enige Nederlandstalige misdaadschrijver drie jaar op rij vijf sterren in de prestigieuze thrillergids van ‘Vrij Nederland’. De Amerikaanse publishing rechten van ‘Styx’ werden verkocht aan het prestigieuze ‘Simon & Schuster’ in New York. Zowel in het boek als in de reeks speelt Oostende een belangrijke rol. De geschiedenis, architectuur en vooral de band van de stad met de schilder Ensor dragen bij aan de sfeer in de reeks.