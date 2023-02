Opnames tweede seizoen 'Squid Game' gaan deze zomer van start

“De opnames van het tweede seizoen van ‘Squid Game’ zullen deze zomer van start gaan”, onthult Lee Jung-jae in een interview met ‘Ilgan Sports’. “De opnames zullen waarschijnlijk ongeveer tien maanden duren. Dat was ook zo bij het eerste seizoen, maar daar kwamen vertragingen bij door Covid-19. Maar aangezien het tweede seizoen grootschaliger zal worden, zal het waarschijnlijk langer duren om het af te werken.” Met die planning in het achterhoofd gokken fans dat ze het tweede seizoen van de populaire reeks ergens in het voorjaar van 2024 mogen verwachten.

In juni 2022 werd bekendgemaakt dat er een tweede seizoen van ‘Squid Game' zou komen. Hoofdrolspeler Lee Jung-jae, Lee Byung-hun (The Front Man) en Gong Yoo (The Sales Man) zullen opnieuw te zien zijn in de populaire Netflixserie. Lee Jung-jae kijkt alvast uit naar de opnames. Hij zal voor het eerst samen spelen met Lee Byung-hun (The Front Man). “Ik denk dat wij de centrale figuren zullen worden in het vervolg. Het is de eerste keer dat ik echt zal samenwerken met Lee Byung-hun. We werkten in het verleden al samen aan de serie “White Nights 3.98', maar toen hadden we geen scènes samen.”