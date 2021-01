Opnames tweede seizoen De Container Cup gestart

Deze week staat de container op heilige wielergrond: de Muur van Geraardsbergen. Eerder mochten enkele atleten ook al het beste van zichzelf geven in het Koning Boudewijnstadion. Het tweede seizoen van De Container Cup zal in 2021 op tv te zien zijn. De startdatum en de atleten worden later pas bekendgemaakt.

Het concept van De Container Cup blijft ongewijzigd: topsporters en Bekende Vlamingen nemen het dagelijks tegen elkaar op in een even heroïsche als unieke zevenkamp: roeien, lopen, schieten, klimmen, golfen, fietsen en gewichtheffen. En dat doen ze allemaal in een metalen container van 12 op 2,2 meter. Ze krijgen maar één opdracht: zo snel en zo hard mogelijk knallen op elk onderdeel om over het hele parcours de beste tijd en score neer te zetten. Vorig jaar won veldrijder Mathieu van der Poel bij de mannen. Sprintster Hanne Claes was de sterkste bij de vrouwen.