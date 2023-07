Opnames tweede seizoen ‘Assisen’ volop aan de gang: onder meer Gene Bervoets en Inge Paulussen maken hun opwachting

Tijdens de laatste aflevering van de reeks wordt ook in dit seizoen duidelijk of de kijker het bij het rechte eind had. In het vervolg zien we bovendien een aantal bekende gezichten terug. Zo maken An Miller, Filip Peeters en Katelijne Verbeke opnieuw hun opwachting in de rechtbank. Daarnaast doen ook heel wat nieuwe gezichten hun intrede. Zo hebben onder meer Gene Bervoets, Willem De Schryver, Inge Paulussen, Greg Timmermans en Zita Windey een rol in ‘Assisen: de insulinemoord’. Voor Zita is het bovendien haar eerste grote tv-rol.