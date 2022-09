Opnames tweede seizoen ‘And Just Like That’ officieel van start

In het eerste seizoen van ‘And Just Like That’ werden we opnieuw ondergedompeld in de NewYorkse begankenissen van vriendinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristen Davis) en Miranda (Cynthia Nixon) uit ‘Sex and the City’. De vierde vriendin, Samantha (Kim Cattrall), was in het eerste seizoen van de spin off nog niet te zien. Haar personage zou naar verluidt naar Londen verhuisd zijn om daar een nieuw leven te beginnen. Maar in werkelijkheid zag actrice Kim Cattrall het gewoonweg niet zitten om opnieuw in de rol van Samantha te kruipen. Of ze in het tweede seizoen wel zal terugkeren, is nog niet duidelijk.