Opnames ‘Temptation Island: Love or Leave’ zijn al afgerond

TV Vijf duo’s ontdekken hun te renoveren chalet in ‘Vakantie­huis for Life’

5 juli Op maandag 5 juli start bij VTM het nieuwe programma ‘Vakantiehuis for Life’. Vijf duo’s staan voor een quasi onmogelijke opdracht: ze moeten én een pittoreske chalet in de Ardennen restaureren én een groot deel van hun materiaal verdienen met survival-opdrachten in de nabijgelegen natuur. De inzet is groot: het winnende duo mag gedurende 20 jaar zijn vakantie doorbrengen in hun volledig gerenoveerde vakantiewoning. Presentatrice Julie Van den Steen leidt alles in goede banen.