Opnames Streamz Original ‘Déjà-Vu’ net voor nieuwe coronamaatregelen afgerond

“It’’s a wrap!” Net voor de verstrenging van de coronamaatregelen worden vandaag de laatste scènes van de serie ‘Déjà-Vu’ ingeblikt. De opnames zijn gestart in juli, de reeks werd dus volledig opgenomen volgens de coronarichtlijnen van de productiesector. ‘Déjà-Vu’ is tijdig afgewerkt zodat de kijkers van Streamz de reeks volgend voorjaar kunnen bekijken.

“Het was een privilege dat we überhaupt in deze onzekere tijden konden opnemen”, laat producent Mariano Vanhoof weten. “Corona is een sluipschutter die elk moment kan toeslaan. Elke dag is het letterlijk overleven en hopen dat je niet getroffen wordt. Maar dankzij het doorzettingsvermogen van cast en crew en steun van SBS en Streamz hebben we drie maanden lang elkaars schouder gebruikt om vechtend de eindmeet te halen. We hebben gelukkig onze set coronavrij kunnen houden, nu de rest van de wereld nog.”

Canadese reeks

‘Déjà-Vu’ is een adaptatie van de Canadese reeks ‘Plan B’. De Belgische versie wordt geproduceerd door Fobic Films (‘Hasta la Vista’, ‘Resurrection’) in een regie van Raf Reyntjens (‘Paradise Trips’) en met Dries Delputte (‘Tabula Rasa’, ‘Albatros’) achter de camera. De hoofdrol (Florence) wordt vertolkt door Natali Broods (‘Tabula Rasa’, ‘Façades’). Ze wordt bijgestaan door een schitterende ensemblecast met onder andere Koen De Graeve, Xenia Borremans en Willem Deschryver. Ook Boris Van Severen, Janne Desmet, Clara Cleymans en Barbara Sarafian zijn te zien in de reeks.

Plot

In ‘Déjà-Vu’ volgen we Florence Fierens, een drukbezette carrièrevrouw en radiohost. Met haar eigen ochtendshow op de radio bereikt ze een nationaal publiek en zet ze zich in voor vrouwenrechten en tegen huiselijk geweld. Haar ogenschijnlijk zorgeloze leventje komt echter helemaal op zijn kop te staan, wanneer haar 15-jarige dochter Louise onverwacht uit het leven stapt.

Op van verdriet gaat Florence op zoek naar antwoorden, samen met haar ex-man en zoon. Steeds meer blijkt dat Florences leven toch niet zo perfect verliep dan ze zichzelf voorhield. Het is pas wanneer ze plots opnieuw oog in oog staat met haar levende dochter, exact één maand voor haar zelfmoord, dat Florence beseft dat ze toch een tweede kans krijgt om haar verleden te herbeleven. Kan Florence achterhalen waar ze als moeder ook de fout in ging - en belangrijker nog: kan ze de zelfmoord van haar dochter voorkomen?

‘Déjà-vu’ verschijnt volgend jaar eerst op Streamz en later op VIER.