Opnames reboot ‘Sex and the City’ zitten erop: “Het was een groot avontuur”

“Dit is mijn laatste wandelingetje als Carrie”, zegt de actrice in het filmpje, waarin ze fans wel meteen hoop geeft op meer door er ‘voor nu’ aan toe te voegen. “We zijn net klaar. Wow. Het was een avontuur en ik voel me nu erg sentimenteel dat het erop zit. Wow.”

Ook Chris Noth, die in reboot ‘And Just Like That’ zijn rol als Mr. Big oppakt, deelde een post over het afronden van de opnames. Bij een foto van hem met Parker op de set schrijft hij: “Een late afsluiter in het park. Ik heb genoten van elke minuut die we samen hebben doorgebracht Sarah Jessica Parker.”

‘And Just Like That’ volgt vriendinnen Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) en Charlotte (Kristin Davis) een kleine twintig jaar na hun avonturen uit ‘Sex and the City’. Het vierde hoofdpersonage, Samantha, is niet te zien in de reboot, omdat haar vertolker Kim Cattrall geen zin had om aan de nieuwe serie mee te werken. De in september overleden acteur Willie Garson is wel in ‘And Just Like That’ te zien als Carries beste vriend Stanford Blatch.