Opnames ‘Peaky Blinders’ stilgelegd na vals positieve coronatest

De opnames van het zesde en tevens ook laatste seizoen van ‘Peaky Blinders’ zijn in januari dit jaar opnieuw opgestart nadat die in maart vorig jaar werden stilgelegd door corona. Drie maanden na de opstart moet de cast en crew hun werk opnieuw tijdelijk neerleggen.

“We hebben het filmen stilgelegd omdat een medewerker een vals positieve coronatest heeft afgelegd”, zegt een woordvoerder. De persoon in kwestie moet nu, evenals de mensen waarmee het personeelslid na de test in contact kwam, in zelfisolatie. “Een volgende test heeft een negatief resultaat opgeleverd en als alles goed verloopt, beginnen we snel terug met filmen”, meldt de woordvoerder nog aan Daily Mail.

Het is niet de eerste tegenslag die de serie dit jaar te verwerken krijgt. Eerder deze maand kreeg de cast te maken met het overlijden van actrice Helen McCrory. Zij speelde Aunt Polly. De 52-jarige ster werd op gepaste wijze herdacht. Op het Instagram account van ‘Peaky Blinders’ postte het team een foto van een filmklapper met Helen’s personage op. “Je maakt voor altijd deel uit van onze ‘Peaky Blinders’-familie”, schreven de makers bij een foto op hun Instagram.

(Lees verder onder de post)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In januari maakte het brein achter de serie, Stephen King, bekend dat dit het laatste seizoen van de serie is. “Peaky is terug en hoe!”, zei hij toen. “We hebben het filmen enkele maanden moeten uitstellen, maar ik kan wel verklappen dat de Shelby familie in groot gevaar verkeert en dat de inzet nog nooit zo hoog geweest is.”

Tijdens de opnames werden eerder al actrice Aimee-Ffion Edwards en acteur Stephen Graham op set gespot. Daardoor wordt de terugkeer van Aimee-Ffion’s personage Esme Shelby bevestigd. Het is nog niet geweten welke rol Stephen zal spelen. Het is de eerste keer dat de acteur samen met de cast gezien wordt.

‘Peaky Blinders’ gaat over een criminele bende uit Birmingham en hun activiteiten kort na de Eerste Wereldoorlog. De reeks is lichtjes gebaseerd op de echte stedelijke bende Peaky Blinders, die van 1980 tot het begin van de 20e eeuw actief was. De serie won al 13 Awards en is te bekijken via Netflix.

Lees ook