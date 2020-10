Opnames nieuw seizoen ‘De Mol’ al achter de rug: “Geen evidentie in deze onzekere tijden”

“Ik ben blij en opgelucht dat ik mag bevestigen dat we de opnames van het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ succesvol hebben afgerond", laat Gilles De Coster weten in De Zondag. “Dat was - en is - allerminst een evidentie in deze onzekere tijden." De presentator legt uit dat de productie dit jaar vroeger dan normaal met de opnames begon. Bovendien moesten er zeer strenge coronaregels gevolgd worden “om elk risico te vermijden. We hebben vooraf een veiligheidsprotocol opgemaakt met de verschillende maatregelen", klinkt het. “Zo werden kandidaten, redactie, crew en andere medewerkers onderverdeeld in zeer strikt afgescheiden bubbels. Iedereen werd meermaals getest en uiteraard waren er de gouden regels rond sociale afstand, handhygiëne en de mondmaskerplicht. Daarnaast was er dit jaar ook een coronamanager mee die onder meer moest letten op de naleving van de afspraken."