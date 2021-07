Opnames lopen fout: ‘Jackass’-stuntman aangevallen door school haaien

Opgelet, deze video kan schokkende beelden bevatten!

De beelden dateren van afgelopen zondag, toen de inmiddels beruchte ‘Jackass’-bende weer bij elkaar kwam voor de opnames van een bijzondere editie van ‘Shark Week’ op Discovery Channel. Sean McInerney - die de bijnaam ‘Poopies’ kreeg -, is één van de nieuwste leden van de crew, maar zal zijn laatste stunt wellicht nog lang met zich meedragen. Zo probeerde hij tijdens het wakeboarden op zee - in een gebied waar veel haaien zitten - een sprong te maken over een aantal exemplaren, maar slaagde hij er niet in om correct te landen. In plaats daarvan stortte de stuntman in zee, waarna de school haaien hem meteen aanviel en in zijn hand beet.