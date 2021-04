Opnames ‘Friends’-reünie zijn eindelijk ingeblikt

TVHet was eventjes zoals tien jaar geleden toen Jennifer Aniston (52) vorige week arriveerde aan de opnamestudio's van Warner Bros in Burbank, Californië. Even stralend zoals destijds toen ‘Friends’ ermee ophield én met dezelfde Porsche als toen. De opnames van de ‘Friends’-reüniespecial zijn eindelijk, na jaren onderhandelen met de acteurs, achter de rug.

Het leek alsof het er nooit van ging komen, maar nu is het bevestigd: de ‘Friends’-reüniespecial is inblikt. Wanneer de show wordt uitgezonden, is nog niet bekend. Ook details van wat we te zien gaan krijgen, zijn nog geheim. Begin deze maand vertelde David Schwimmer wel al tijdens een virtueel interview met ‘The Graham Norton Show’ dat het niet om nieuwe aflevering van de iconische reeks gaat, maar dat hij samen met de andere acteurs zal terugblikken op hun ervaringen. “Er is geen script en we kruipen niet in de huid van onze personages. We zijn allemaal onszelf, maar we gaan wel iets voorlezen. Maar daar kan ik momenteel nog niets over zeggen.”

Hechte groep

In de 17 jaar sinds het einde van ‘Friends’ hebben de zes acteurs tal van geboortes, huwelijken, scheidingen en heel wat persoonlijke problemen meegemaakt. Maar gedurende die ganse periode hebben ze steeds voor elkaar klaargestaan. “Ze zijn een erg hechte groep”, vertelt een productiebron die aan de show werk aan The Post. “Alles wat ze samen hebben meegemaakt, heeft hen verbonden. Het is een geschenk om zo’n soort vriendschap te hebben.” “De cast zou ook nooit met buitenstaanders over elkaar praten”, vertelt een andere productiebron. “Toen Matthew Perry worstelde met zijn drug- en alcoholverslaving en ziek werd, namen ze het voor elkaar op.”

“Zelfs toen Aniston ontzettend populair werd toen ze getrouwd was met Brad Pitt, kwam ze opdagen voor opnames op vrijdagavond”, herinnert een productiebron zich. “En Matt is altijd precies gebleven wie hij is: een man uit Massachusetts die geobsedeerd is door motorfietsen en auto’s. Hij weet dat hij goed is in tv en daar is gebleven. Schwim is dan weer de meest besloten van de groep.”

Hoewel de cast maar enkele dagen geleden opnieuw samenkwam om de reünie op te nemen, verscheen afgelopen nacht op het Instagramaccount van ‘Friends’ dat alles was ingeblikt. Bij de crew én bij de acteurs stonden de zenuwen hooggespannen de afgelopen tijd. De verwachtingen van de miljoenen fans wereldwijd zijn namelijk ontzettend groot om Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross Geller (David Schwimmer), Joey Tribbiani ( Matt LeBlanc) en Chandler Bing (Matthew Perry) opnieuw samen te zien op tv.

Beveiligingsmaatregelen

Gelukkig verliep volgens een bron op de set alles heel goed. “Het had niet beter kunnen gaan... ik hou van deze zes mensen!” vertelde hij aan The Post. Een andere insider onthulde dat er strikte pandemie- en beveiligingsmaatregelen gaande waren, waarbij telefoons en laptops van de set werden geweerd. “Het was super emotioneel. Alleen al het samen zien van de cast gaf me koude rillingen. De beveiliging was zo krap omdat ze wanhopig alles top geheim wilden houden.”

