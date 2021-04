Opnames derde reeks ‘#LikeMe’ van start met enkele nieuwe acteurs en een expo

Ook het derde seizoen staat weer garant voor nieuwe covers van Nederlandstalige klassiekers, zoals ‘Dansen voor jou’ van Isabelle A en ‘Laat me’ van Ramses Shaffy. En er staan niet alleen nieuwe liedjes op het programma, maar ook nieuwe acteurs. Want naast de vaste jongerencast doen enkele nieuwe talenten hun intrede. Zo duiken Lotte De Clerck (21), Emanoel Nascimento Borges (23) en MNM-dj en ‘Familie’-gezicht Aaron Blommaert, die ook al deelnam aan ’Ketnet Musical’ en ‘Wie Wordt Wrapper’, op in dit nieuwe seizoen. Uiteraard is ook de vertrouwde volwassen cast weer van de partij met Gunther Levi, Sven De Ridder, Vincent Banic en Slongs.

Smile #LikeMe

Heel wat om naar uit te kijken dus. Al is het wel wachten tot januari 2022 om het resultaat op Ketnet te kunnen bekijken. Maar niet getreurd, want in tussentijd staat Smile #LikeMe in Antwerpen op het programma. In deze allereerste belevingsexpo van ‘#LikeMe’ kan je de muzikale leefwereld van de Ketnet-reeks binnenwandelen. Daar kunnen fans de decors bezichtigen en op de foto gaan op enkele bekende plekken uit de serie.