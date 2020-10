Opnames ‘De Mol’ succesvol afgerond: nieuw seizoen komend voorjaar op tv

“Ik ben blij en opgelucht dat ik mag bevestigen dat we de opnames van het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ succesvol hebben afgerond", laat Gilles De Coster weten in De Zondag. “Dat was - en is - allerminst een evidentie in deze onzekere tijden." De presentator legt uit dat de productie dit jaar vroeger dan normaal met de opnames begon. Bovendien moesten er zeer strenge coronaregels gevolgd worden “om elk risico te vermijden.

Naar waar de kandidaten dit jaar zijn afgereisd, wil De Coster traditiegetrouw niet verklappen. Ook wie de kandidaten zijn blijft nog geheim. Zeker is al wel dat erg veel mensen interesse hadden in een deelname. Maar liefst 30.000 Vlamingen schreven zich in voor het avontuur - een record. Uiteindelijk mochten tweehonderd mensen op gesprek, waaruit dan de reisgezellen (meestal tien) werden gekozen. De Coster is in ieder geval blij met het werk dat zijn team heeft verzet. “Ik ben heel dankbaar dat we een mooie en nieuwe reeks hebben gedraaid. ‘De Mol' zal er zijn in het voorjaar, met alles erop en eraan, en ik kijk er nu al heel hard naar uit om dat nieuwe avontuur op Vlaanderen los te laten."