Opnamen ‘1000-Lb Sisters' worden wekenlang stilgelegd na “schokkend gevecht" tussen zussen

Celebrities “Mijn vader bleef me in de ribben schoppen”: het drama achter de schermen van reality­reeks ‘Jon & Kate Plus Eight’

Hij beet jarenlang op zijn tanden, maar Collin Gosselin (18) zwijgt niet langer. De jongen, die beroemd werd door de realityreeks ‘Jon & Kate Plus Eight’, haalt in een nieuw interview ongemeen hard uit naar z’n vervreemde moeder Kate (47), die hem als twaalfjarige liet opnemen in een instelling. Dat de Gosselins allesbehalve een gelukkig gezin waren, bewezen ze de afgelopen jaren in tienvoud. Beschuldigingen van huiselijk geweld, diefstal en overspel vormen geen uitzondering. “Mijn kinderen zijn me nog 387.000 dollar schuldig.”