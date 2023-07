Opnamen ‘1000-Lb Sisters' acht weken stilgelegd na “schokkend gevecht" tussen zussen

TV Andy en Péter nodigen gasten in ‘Met vier in bed' uit om te gaan skinnydip­pen, maar die blijken minder enthousi­ast

Een frisse duik in de ochtend, het kan al eens deugd doen. Andy en Péter, die te zien zijn in ‘Met vier in bed', lieten daarvoor speciaal een zwemvijver installeren op hun domein. “Als we klaar zijn met het ontbijt, komen we hier elke ochtend - heel het jaar door - skinnydippen. Dus vragen we ook altijd aan de gasten: als je zin hebt, kom in badjas naar beneden. En dan drinken we daarna een koffietje.” Maar gasten Mariet en Paul blijken niet écht enthousiast over het idee. “Nee, we gaan niet meedoen. We zullen dat van in de verte aanschouwen.”