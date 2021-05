Opmerkelijk verhoor ‘Flikken BXL’: “Als ik geen drugs deal, dan sterf ik van de honger”

In de zevende aflevering van ‘Flikken BXL’ zien we een opmerkelijk verhoor. De politie betrapt een cannabisdealer en arresteert hem. “De meeste dealers willen zo snel mogelijk veel geld verdienen, maar hier is het anders. Die dealers doen dat om te overleven”, vertelt reportagemaker Karel Lattrez. “Die mensen hebben geen geld en hun kleren zijn niet proper, dus ze baden duidelijk niet in luxe”, aldus inspecteur Frank. “Ze zijn niet gewoon dat je menselijk ben, want als je dan menselijkheid toont, dan gaan ze wenen. Maar ze zeggen dat ze geen keuze hebben, want als ze het niet doen dan sterven ze van de honger.”

Karel gaat ook langs bij Orphée. Zij is kapster in Elsene en vooral fiere Brusselaar: “Mensen die elders wonen verklaren me gek wanneer ik hen vertel dat ik al 30 jaar in Brussel woon. Ze denken dat het hier bijzonder onveilig is maar dat is hoegenaamd niet zo.” Ondanks haar liefde voor de grootstad heeft Orphée beslist om te verhuizen naar de rand rond Brussel, op zoek naar rust. De kapster draagt namelijk een zware last, ze werd slachtoffer van de aanslagen in Brussel. Orphée zat in hetzelfde metrostelsel als de terrorist die zichzelf opblies. Ze had zware brandwonden aan haar gezicht, armen en benen en er waren tal van operaties nodig om alle stukjes metaal uit haar lichaam te halen. “Ik slik nog altijd meer dan 15 pillen per dag”, vertelt de vrouw.