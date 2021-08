Opluchting bij de ‘Thuis’-kijkers: Rosa leeft nog

TV Kan je staan op een struisvo­gel­ei? Kathleen test het uit in ‘Villa Zuid-Afri­ka’

27 augustus De vraagstukken des levens zien er in een land als Zuid-Afrika net iets anders uit dan in ons Belgenlandje. Zo vraagt Kathleen Aerts (43) zich af of je op een struisvogelei kan staan. De zangeres test het uit in haar docusoap ‘Villa Zuid-Afrika’, en krijgt daarbij de hulp van haar gezin.