Ophef rond vraag over Sam Bettens in ‘De Slimste Mens’: “Niet nice”

“Wat weet je over Sam Bettens?” Dat was de vraag die sportanker Catherine Van Eylen dinsdag kreeg voorgeschoteld in ‘De Slimste Mens’. ‘Sam Bettens’, raadde ze juist, net als ‘Linde Merckpoel’, ‘K’s Choice’ en ‘Sarah’. Dat laatste antwoord schoot in het verkeerde keelgat van verschillende kijkers, omdat dat Bettens’ deadname is, de (vrouwen)naam waarmee hij geboren werd en die hij zelf veranderde. Dat Van Eylen bovendien het woord ‘zij’ gebruikte in plaats van ‘hij’ zonder dat daar van juryleden of presentator reactie op kwam, vonden verschillende kijkers spijtig.

“Gisteren was Sam Bettens een vraag in ‘DSMTW’”, reageert iemand op Twitter. “De vraag werd ingeluid met een fragment van Linde. Schoon. Daarna volgen drie antwoorden. Eentje daarvan is de deadname van Sam. Minder schoon. Iedereen weet dat dit niet respectvol is tegenover de persoon. Daarna volgt een zoektocht naar het vierde kernwoord. Daarbij misgendert een kandidate Sam Bettens meermaals. Kan gebeuren, want stress enzo. Alleen: niemand verbetert haar daarna. Niemand van de jury of presentatie zegt efkes: ‘Oh, het is wel hij.’ Nog minder schoon."

Ook Senne Misplon, woordvoerder bij jongerenorganisatie Wel Jong Niet Hetero en enkele afleveringen lang ook deelnemer van de quiz, reageert teleurgesteld. “Just no", schrijft hij. “Iemands oude naam expliciet vermelden is gewoon echt niet nice. En het misgenderen bleef ook maar duren. En niemand die haar dan ook gewoon effe achteraf verbeterde. Heel jammer."

VIER reageert

“De redactie vond dit antwoord relevant omdat het filmpje effectief gaat over zijn outing en waarom Sam die beslissing nam”, klinkt het in een reactie bij VIER. “Het originele filmpje kreeg ook effectief de titel Sarah Bettens wordt Sam Bettens. We willen ook zeker benadrukken dat we in de toekomst extra aandachtig zullen zijn voor het gebruik van een zogenaamde ‘deadname’ en dit steeds met de betrokken persoon voorafgaandelijk zullen overleggen.”

“Het feit dat er in het antwoorden een aantal keren ‘zij’ werd gebruikt in plaats van ‘hij’ komt uiteraard door the heat of the moment . Zoveel mogelijk antwoorden geven in een korte tijd is in die ronde cruciaal en gebeurde uiteraard niet met verkeerde bedoelingen. Hetzelfde geldt voor Erik, die op dat ogenblik vooral heel aandachtig naar de trefwoorden moet luisteren. We willen wel uitdrukkelijk aangeven dat we het belangrijk vinden dat we ook hier uit leren en ook in de toekomst extra aandachtig willen zijn op het misgenderen van personen.”

